คาร์ริคไม่การันตีเดอ ลิกต์กลับมาลงเล่นฤดูกาลนี้

ไมเคิล คาร์ริค กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าเขาไม่สามารถการันตีได้ว่า มัทไธส์ เดอ ลิกต์ จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหรือไม่ในฤดูกาลนี้
แนวรับชาวดัตช์ลงเล่นเกมสุดท้ายคือเกมบุกชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะเผชิญกับอาการบาดเจ็บหลัง แม้จะออกสตาร์ทตัวจริง 13 เกมแรกของฤดูกาลนี้
ในเวลานั้น รูเบน อโมริม เผยว่าเขามีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อย และไม่น่าใช้เวลานานในการคืนสนาม ทว่าอาการของเขาไม่ทุเลา ผ่านมาเกือบ 4 เดือน จนถึงยุค ไมเคิล คาร์ริค ยังไม่เจอหนทางรักษาให้หายขาด หายหน้าไปแล้วกว่า 18 เกม
“มันเป็นเรื่องที่พูดได้อยาก เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลายาวนาน” คาร์ริค เผย
“ด้วยอาการบาดเจ็บแผ่นหลัง คุณคิดว่ามันโอเคดีแล้ว แต่ทันใดนั้นมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้น
“เราแค่ต้องอดทนรอ และฝ่าไปให้ได้ เราให้เวลากับเขา และพยายามทำให้เขากลับมาเร็วที่สุดที่ทำได้ แต่มันเป็นเรื่องที่บอกได้ยากจริง ๆ
“ผมไม่ได้กำลังพยายามจะปิดบังอะไร เขาพัฒนาขึ้น แต่มันไม่ได้เร็วอย่างที่เราคาดหวังไว้”