คาฟูเศร้า! ลูกชายเสียชีวิตระหว่างเล่นฟุตบอล

ดานิโล คาฟู บุตรชายของ มาร์กอส คาฟู ตำนานทีมชาติบราซิล เสียชีวิตในวัย 30 ปี หลังเกิดหัวใจวายระหว่างเล่นฟุตบอล

รายงานจากบราซิลระบุว่า ดานิโลออกปากว่ารู้สึกไม่สบายหลังจากเล่นไปได้เพียง 10 นาที เพื่อน ๆ จึงรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลในเซาเปาโลทันที

R.I.P!

The eldest son of Cafu died of a heart attack at the age of 30



According to the report of Brazilian media Globoesporte, Danilo Feliciano, the eldest son of Brazilian legendary guard Cafu, died of a heart attack at the age of 30. pic.twitter.com/g2vwFVaIHB