คาบเกี่ยวเตะตกค้าง!นิชิโนะเปลี่ยนใจไม่เรียกแข้ง5ทีมอุ่นออลสตาร์

กุนซือช้างศึกประชุมสต๊าฟฟ์โค้ช ก่อนประกาศรายชื่อ 28 นักเตะ อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ภายในชั้น 14 อาคารจิตต์อุทัย อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้เรียกทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ชและเจ้าหน้าที่ ประชุมทีมก่อนประกาศรายชื่อ 28 นักเตะ “ช้างศึก” เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมช่วงฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายนนี้ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

โดยภายในที่ประชุม นำโดย อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อิสสระ ศรีทะโร, ธชตวัน ศรีปาน,อนุรักษ์ ศรีเกิด พร้อมสต๊าฟฟ์โค้ช รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ ร่วมหารือ

หลังการประชุม นิชิโนะ เผยว่า “หลังจากมีการประชุมกับทุกคน จะไม่เรียกผู้เล่นที่มีโปรแกรมคาบเกี่ยวกับฟีฟ่า เดย์​ ซึ่งมีหลายทีมต้องเล่นนัดตกค้างและมีโปรแกรมแข่งขันก่อนเดิมทางไปเล่นฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ระหว่าง วันที่ 10, 11 และ 18 พฤศจิกายนนี้ ประมาณ 5 สโมสร ตรงนี้เองจะมีปัญหาเรื่องความสมดุลทีมสักหน่อย แต่จะพยายามแก้ไขสถานการณ์ต่อไป”

“แม้ว่าทีมชาติไทย อยากได้ผู้เล่นชุดใหญ่และผู้เล่นที่ดีที่สุด แต่เราต้องพยายามเดินควบคู่กันไปทั้งทีมชาติและการแข่งขันฟุตบอลลีก เพื่อไม่ให้นักเตะล้าและรับภาระหนักจนเกินไป ทำให้ต้องเรียกนักเตะที่เหลือเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่า เดย์”

สำหรับทีมชาติไทย จะเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวที่โรงแรม ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. จากนั้นจะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีที่สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

สำหรับบัตรเข้าชมเกมฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์​ เปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท

ซึ่งผู้ถือบัตร CHANGSUEK MEMBER รับส่วนลด 5% ทั้งระบบออนไลน์และเคาท์เตอร์ ส่วน บัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร E-Sports , บัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร Thai League , บัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตรช้างศึก รับส่วนลด 5% เช่นกัน แต่เฉพาะที่หน้าเคาท์เตอร์เท่านั้นพร้อม

โปรแกรมทั้งหมดที่คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บตัวของ ทีมชาติไทย มีดังนี้

- วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. สโมสรสุโขทัย เอฟซี พบกับ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ณ สนามทะเลหลวง สเตเดียม

- วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบกับ ระยอง เอฟซี สนามช้างอารีน่า

- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น. สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบกับ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ณ สนามสิงห์ สเตเดียม