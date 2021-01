ค้านสายตา! มิงส์อัดกฎล้ำหน้าพรีเมียร์ลีกไร้สาระ

ไทโรน มิงส์ แนวรับของ แอสตัน วิลลา ไม่เห็นด้วยกับกฎล้ำหน้าของพรีเมียร์ลีก พร้อมเฉ่งว่าไร้สาระสิ้นดี หลังทีมบุกแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-2

จังหวะปัญหาเกิดขึ้นในนาทีที่ 79 โรดรี้วิ่งมาแย่งบอลมิงส์จากตำแหน่งล้ำหน้า ก่อนส่งต่อให้ แบร์นาร์โด้ ซิลวา ซัดเสียบตาข่ายเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ท่ามกลางการรุมประท้วงของนักเตะทีมเยือนที่มองว่าเป็นลูกล้ำหน้า

Was Rodri interfering with play from an offside position in the build-up to Bernardo Silva's breakthrough goal for Man City?



Peter Walton thinks so... 🧐 pic.twitter.com/M84e9J3KS1