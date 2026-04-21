คัมภีร์วิทยา U13 – พีระยา x บอหมัดสปอร์ต U15 เปิดหัวถล่มยับ ศึก GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกภาคใต้ วันแรก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่ 2 โซนภาคใต้ อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยในวันแรกของการแข่งขันมีหลายทีมโชว์ฟอร์มโดดเด่น พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่น มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันกันในระบบน็อกเอาต์ เพื่อหาแชมป์ของภูมิภาค โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายของโซนภาคใต้ จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันในวันแรกแต่ละรุ่นลงสนามกัน 6 กลุ่ม ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี คัมภีร์ อคาเดมี่ โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งคว้าแชมป์กลุ่ม A ด้าน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน คว้าแชมป์กลุ่ม B ส่วน โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ระเบิดฟอร์มถล่มคู่แข่ง 2 นัดรวม 12 ประตูคว้าแชมป์กลุ่ม D เช่นเดียวกับ พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่ ที่เก็บ 4 คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม E และ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กลุ่ม F
ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่ กลายเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดของวัน หลังถล่มคู่แข่งรวม 21 ประตู จากการชนะ สุราษซิตี้ อีเกิ้ล 10-1 และชนะ SSC ACADEMY 11-0 คว้าแชมป์กลุ่ม B แบบขาดลอย ขณะที่ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งคว้าแชมป์กลุ่ม A จากการชนะ 2 นัดรวด
ด้าน จันดี อคาเดมี่ คว้าแชมป์กลุ่ม C, เอ็มอาร์ ซอคเกอร์ เข้าป้ายเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม D, สงขลา เอฟซี อคาเดมี่ คว้าแชมป์กลุ่ม E และ ชมรมฟุตบอลธรรมศาสน์ เอฟซี คว้าแชมป์กลุ่ม F
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันแรก
รุ่น U13
คัมภีร์ อคาเดมี่
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
เอสแอนด์เอ ยังสิงห์ อคาเดมี่
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
รุ่น U15
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่
จันดี อคาเดมี่
เอ็มอาร์ ซอคเกอร์
สงขลา เอฟซี อคาเดมี่
ชมรมฟุตบอลธรรมศาสน์ เอฟซี
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของโซนภาคใต้ จะยังคงดำเนินต่อเนื่องอีก 2 วัน ในวันที่ 22–23 เมษายน 2569 เพื่อคัดเลือกให้ได้ 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25–26 เมษายน 2569
โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ในวันที่ 24 เมษายน 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และพัฒนาสู่การเป็นกำลังสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในอนาคต
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย