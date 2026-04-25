คัมภีร์วิทยา - พีระยา เข้าทั้งรุ่น U13-U15! ได้ 8 ทีมสุดท้าย GLO Cup 2026 ภาคใต้ ลุ้นแชมป์-ตัวแทนลุยรอบประเทศพรุ่งนี้

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าฟาดแข้งรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 โดยเป็นการแข่งขันในระบบน็อกเอาต์ที่เข้มข้น และได้ 8 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เกมในรอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นไปอย่างดุเดือด โดย โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เฉือนชนะ คัมภีร์ อคาเดมี่ 1-0 เช่นเดียวกับ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ที่เฉือนชนะ เอสแอนด์เอ ยังสิงห์ อคาเดมี่ ด้วยสกอร์เดียวกัน
ขณะที่ พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่ โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 3-0 ด้าน ลูกแม่รำเพย นครศรีธรรมราช A เฉือนชนะ สงขลา เอฟซี อคาเดมี่ 2-1 ส่วน อบจ.สงขลา อคาเดมี่ U13 เอาชนะ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โชว์ฟอร์มร้อนแรง ถล่ม จุฬา 38 ฟุตบอล อคาเดมี่ 6-0 ขาดลอย ขณะที่ ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี และ สมบูรณ์ศาสน์ ต่างเก็บชัยชนะในเกมของตัวเอง ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ครบ
ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกมการแข่งขันยังคงเข้มข้นไม่แพ้กัน โดย พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่ ระเบิดฟอร์มถล่ม โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 6-0 ขณะที่ สงขลา เอฟซี อคาเดมี่ เอาชนะ ชมรมฟุตบอลธรรมศาสน์ เอฟซี 4-0 ผ่านเข้ารอบได้อย่างยอดเยี่ยม
ด้าน มหาวชิราวุธ อคาเดมี่ สร้างผลงานสำคัญด้วยการเฉือนชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1-0 ขณะที่ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา แม้จะเหลือผู้เล่นเพียง 7 คนในสนาม ยังสามารถฮึดแซงเอาชนะ ปัตตานี ซิตี้ อคาเดมี่ U15 ไปได้ 2-1
ทูเก็ตเตอร์ อคาเดมี่ ก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะ เอสอาร์ยู อคาเดมี่ 7-2 ส่วน จริยธรรมศึกษามูลนิธิ เสมอกับ สติงเรย์ อคาเดมี่ สุราษฎร์ธานี 1-1 ก่อนจะเอาชนะในการดวลจุดโทษ 2-0 และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เอาชนะ เอสที หาดใหญ่ 4-1 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
รุ่น U13
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่
ลูกแม่รำเพย นครศรีธรรมราช A
อบจ.สงขลา อคาเดมี่ U13
เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี
สมบูรณ์ศาสน์
รุ่น U15
พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่
จันดี อคาเดมี่
สงขลา เอฟซี อคาเดมี่
มหาวชิราวุธ อคาเดมี่
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
ทูเก็ตเตอร์ อคาเดมี่
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
สำหรับการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยผู้ชนะทั้ง 4 ทีมในแต่ละรุ่น จะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
#GLOCup2026 #GLOSTAR #ฟุตบอลเยาวชนไทย