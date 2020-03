คะแนนท่วมท้น! บรูโนคว้าแข้งยอดเยี่ยมผีเดือน ก.พ.

บรูโน แฟร์นันด์ส เพลย์เมคเกอร์ฟอร์มฮ็อตของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสโมสร

กลางรุกทีมชาติโปรตุเกส สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นให้กับปีศาจแดง หลังทำไปแล้ว 3 ประตู 2 แอสซิสต์ จาก 6 นัดรวมทุกรายการ พร้อมพาทีมชนะ 3 เสมอ 3 ยังไม่แพ้ใคร

ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของมิดฟิลด์เบอร์ 18 ทำให้เขาได้รับการโหวตอย่างท้วมท้นจากแฟนบอลเร้ดเดวิลส์ โดยเขาได้คะแนนสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ นำโด่งเหนือทุกคน

A MASSIVE well done to @B_Fernandes8, who picked up his first #MUFC Player of the Month award today! 🥳 pic.twitter.com/ETqZnBu49Q