คอมเมนต์เดือด! ผีโพสต์รูปเฟอร์กี้คู่กุนซือเทรเบิลแชมป์

ทัพปีศาจแดงโพสต์รูปอดีตตำนานกุนซือพร้อมแคปชั่นรูปคู่กุนซือเทรเบิลแชมป์ที่มีเขายืนอยู่แค่เพียงคนเดียว

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์รูปของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ตำนานกุนซือของทีม พร้อมแคปชั่นว่ารูปรวมกุนซือที่คว้าเทรเบิลแชมป์ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษ ซึ่งปรากฎว่ามีแค่เขาคนเดียวเท่านั้น

ย้อนกลับไปในฤดูกาล 1998/99 เฟอร์กี้ พาขุนผลปีศาจแดงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเทรเบิลแชมป์มาครอง โดยพวกเขาจบฤดูกาลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และเกมพลิกนรกแซงเอาชนะบาเยิร์น มิวนิค 2-1 คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาครอง เป็นเทรเบิลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่

โดยในโอกาสครบรอบ 20 ปีการคว้าเทรเบิลแชมป์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปีศาจแดงได้โพสต์ภาพ เฟอร์กี้ พร้อมแคปชั่น "เซอร์ อเล็กซ์ พร้อมด้วยกุนซือเทรเบิลแชมป์คนอื่นในฟุตบอลอังกฤษ" ซึ่งปรากฎว่ามีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่คว้าเทรเบิลแชมป์ 3 รายการใหญ่อย่าง แชมป์ลีก, แชมป์ฟุตบอลถ้วย และแชมป์ยุโรป

สำหรับ เป๊ป กวาร์ดิโอลาา ก็ทำเทรเบิลแชมป์กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เช่นเดียวกันโดยเป็นเทรเบิลแชมป์ในประเทศ โดยเขาพาทีมเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และ คาราบาว คัพ ในฤดูกาล 2018/19 ขณะที่ เยอร์เก้น คล็อปป์ ก็พาลิเวอร์พูลคว้าเทรเบิลแชมป์รายการยุโรปเช่นกัน หลังคว้า ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ และฟีฟ่า คลับ เวิล์ด คัพ มาครองในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวขอแมนฯยูไนเต็ด โดยมีทั้งชื่นชมผลงานการคุมทีมของอดีตบรมกุนซือ และเข้าไปถากถางทีมที่ยังคงจมอยู่กับอดีต

"เซอร์ อเล็กซ์ พร้อมด้วยผู้สืบทอดของเขาที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนฯยูฯ!"

"อยากย้ำเตือนว่า คล็อปป์ คว้าเทรเบิ้ลแชมป์รายการยุโรป และเขาเป็นคนเดียวในฟุตบอลอังกฤษที่ทำได้"

"ไม่ยักรู้ว่า จอห์น ซีนา (นักมวยปล้ำ WWE) ก็คว้าแชมป์มาทั้งหมดเหมือนกับเซอร์ อเล็กซ์ เหมือนกันนะ (วลีเด็ดของเขาคือ You Can’t see me)"

"เป๊ป ทำให้เขาเจอฝันร้าย"

"เรื่องจริง แต่กุนซือทีมข้างบ้านก็คว้าเทรเบิ้ลแชมป์เหมือนกันนะ เขาอายุอ่อนกว่า 29 ปี และถูกยกย่องเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดของโลกตลอดกาล โดยแชมป์ UCL สองสมัยของเขาก็มาจากพวกนายไง"

"หยุดหลงอยู่กับอดีตได้แล้ว เขารีไทร์มา 7 ปีแล้ว และพวกนายกำลังลุ้นเพื่อท็อปโฟร์ ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ ลีก พวกนายมันก็แค่ทีมกลางตาราง"

"เฟอร์กี้โชคดีมากที่การแข่งขันในตอนนั้นไม่ได้ยากลำบากเหมือนในทุกวันนี้ ตอนนี้ทุกทีมในอังกฤษมีศักยภาพในการต่อกรกับทีมใหญ่ได้แล้ว"