ค็อปใจหาย! ลิเวอร์พูลขายสนามซ้อมเมลวู้ด

ลิเวอร์พูล แถลงยืนยัน พวกเขาตกลงขายสนามซ้อมเมลวู้ดให้กับ Torus บริษัทจัดหาที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรแล้ว

หงส์แดงใช้เมลวู้ดเป็นสนามซ้อมของสโมสรมาตั้งแต่ปี 1959 รวมระยะเวลา 60 ปีเข้าไปแล้ว แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ สโมสรจึงตัดสินใจขายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะมันไม่สามารถตอบสนองความทะเยอทะยานของทีมในตอนนี้ได้

"วันนี้คือหมุดหมายที่สำคัญมาก ๆ ต่อโปรเจ็คต์แห่งความทะเยอทะยาน" แถลงการณ์ของ แอนดี้ ฮิวจ์ส รองประธานลิเวอร์พูล

#LFC has confirmed that affordable housing provider Torus has acquired the club's Melwood training ground site in West Derby. https://t.co/n0ggbq3EaI