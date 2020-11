ความสุขของผม! 'โอบาเมยอง'สวนโครสหลังวิจารณ์ใส่หน้ากากฉลองไร้สาระ

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง กองหน้าตัวเก่งของ อาร์เซนอล ออกโรงโต้ตอบคำวิจารณ์ของ โทนี โครส ที่บอกว่าการฉลองประตูด้วยการใส่หน้ากากเป็นสิ่งที่ไร้สาระมาก

ก่อนหน้านี้ห้องเครื่อง เรอัล มาดริด ออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงถึง โอบาเมยอง เรื่องการใส่หน้ากากเพื่อฉลองการยิงประตู โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้สาระและเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน

"ผมคิดว่าการฉลองประตูด้วยการออกแบบท่าเต้นไว้แล้วเป็นสิ่งที่งี่เง่า ยิ่งแย่ไปกว่านั้นหากมีการซ่อนสิ่งของไว้ในถุงเท้า" โครส กล่าวกับ Einfach mal Luppen

"โอบาเมยอง เคยฉลองประตูด้วยการดึงเอาหน้ากากออกมาใส่ ผมไม่คิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นอะไรที่ไร้สาระ"

หลังโดนพาดพิง โอบาเมยอง ออกมาโต้ตอบทันที โดยมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา และต้องการทำเพื่อรอยยิ้มของลูกชาย ซึ่งหาก โครส มีลูกก็จะเข้าใจ

"โทนี โครส มีลูกหรือเปล่า? ผมทำเพื่อลูกชายของผมและผมจะทำอีก ผมหวังว่าคุณจะมีลูกวันหนึ่ง และทำให้เขามีความสุขเหมือนตอนอยู่โรงเรียน และอย่าลืมสวมหน้ากากล่ะ" โอบาเมยอง กล่าว

หลังจากนั้นหัวหอกไอ้ปืนใหญ่ได้โพสต์ภาพวาดซูเปอร์ฮีโร่โดยฝีมือของเด็กๆ ซึ่งเป็นการสื่อว่านี่คือความสุขสำหรับเขา

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU