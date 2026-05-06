ความท้าทายใหม่! 'โฟร์แบร์' เตรียมลาลำพูนซบบุรีรัมย์ - บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวแล้ว

อนันต์ ยอดสังวาลย์ ปีกทีมชาติไทย ของลำพูน วอริเออร์ บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัว เตรียมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีก ตามรายงานจาก Think Curve – คิดไซด์โค้ง
'โฟร์แบร์' วัย 24 ปี ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ โดยยิงไป 6 ประตู 8 แอสซิสต์ ช่วยทีมอยู่รอดในไทยลีก 2025/26
นอกจากผลงานส่วนตัวแล้ว อนันต์ยังมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด ทำให้เขาได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมไทยลีกทั้ง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, การท่าเรือ เอฟซี และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ล่าสุด Think Curve – คิดไซด์โค้ง รายงานข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ข้อเสนอเดียวที่ 'โฟร์แบร์' เทใจให้ คือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพราะเขาต้องการยกระดับตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพค้าแข้ง และต้องการลงเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของเอเชียอย่าง ACL Elite ซึ่งบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้ว เตรียมย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นช้าง อารีน่า
ถือเป็นเส้นทางค้าแข้งที่น่าทึ่งของ อนันต์ ยอดสังวาลย์ จากแข้งฟุตบอลเดินสายสู่ฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นของเขา มาจากการแนะนำของ ธีราทร บุญมาทัน ดาวเตะทีมชาติไทย ที่ครั้งหนึ่งเคยแนะให้ 'บอสตาล' พงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก ดึงตัวโฟร์แบร์ เทพเดินสาย มาเล่นฟุตบอลอาชีพร่วมทีมลำพูน
จากนั้นอย่างที่ทราบกัน เขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก 3, ไทยลีก 2 จนก้าวขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุด และติดทีมชาติไทยชุดใหญ่