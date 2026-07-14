ความทรงจำไม่เคยหาย! อิเนียสต้า ย้อนนาทีประวัติศาสตร์พา สเปน คว้าแชมป์โลก

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ย้อนเล่าถึงหนึ่งในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการค้าแข้ง ผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ของ FUN88 ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง ทีมชาติสเปน และ ทีมชาติฝรั่งเศส โดยยอมรับว่า ความทรงจำจากศึกฟุตบอลโลก 2010 ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืม
อดีตดาวเตะบาร์เซโลนา ซึ่งเป็นผู้ยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษของนัดชิงชนะเลิศกับ เนเธอร์แลนด์ จนพา "กระทิงดุ" คว้าแชมป์โลกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ เปิดเผยว่า แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี แต่ทุกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอ
“สำหรับผม พวกเราคว้าแชมป์โลกมาได้ ส่วนตัวผมนั้น ประตูในรอบชิงชนะเลิศกับ เนเธอร์แลนด์ คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด” อิเนียสต้า เริ่มกล่าว
“และเหนือสิ่งอื่นใด คือการได้ชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกร่วมกับ อิเกร์ กาซิยาส กัปตันทีมของเรา มันเป็นความสุขของทุกคน ในช่วงเวลาที่งดงาม และน่าประทับใจที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปน”
“ช่วงเวลานั้นจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป”
ประตูของ อิเนียสต้า ในนาทีที่ 116 ของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2010 ไม่เพียงส่งให้ สเปน เอาชนะ เนเธอร์แลนด์ 1-0 และคว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นหนึ่งในประตูที่ถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก และเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่แฟนบอลทั่วโลกยังคงกล่าวถึงมาจนถึงทุกวันนี้
ขณะที่ศึกฟุตบอลโลก 2026 เดินทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ อิเนียสต้า มองว่า ทุกทีมที่ผ่านมาถึงรอบนี้ต่างมีคุณภาพมากพอที่จะคว้าแชมป์ได้ แต่สำหรับทีมชาติสเปนแล้ว เขายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะรุ่นใหม่ และหวังว่าพวกเขาจะสามารถสร้างความทรงจำครั้งใหม่ให้กับแฟนบอลชาวสเปนได้เช่นเดียวกับชุดแชมป์โลกเมื่อปี 2010
แฟนบอลสามารถรับชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ อันเดรส อิเนียสต้า ได้ที่ https://www.facebook.com/reel/2511014756082571