ความทรงจำครั้งสุดท้าย! กัปตันแฟรงเฟิร์ตแลกเสื้อกรรมการสั่งลาบุนเดส

ดาวิด อับราฮัม กองหลังไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต เก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนอำลาบุนเดสลีกา ด้วยการขอแลกเสื้อกับ มานูเอล แกรฟเฟ ผู้ตัดสินที่ 1 หลังจบเกม

แนวรับชาวอาร์เจนตินา วัย 34 ปี ย้ายมาค้าแข้งในเยอรมันกับฮอฟเฟนไฮม์ ตั้งแต่ฤดูกาล 2012-13 ก่อนจะย้ายมาอยู่กับ ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต ในปี 2015

ล่าสุด ดาวิด อับราฮัม ลงเล่นเกมสุดท้ายในบุนเดสลีกาไปแล้ว โดยเขาลงสนามช่วยแฟรงค์เฟิร์ตในเกมเปิดบ้านเอาชนะ ชาลเก้ 04 ด้วยสกอร์ 3-1 เมื่อคืนวันอาทิตยที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจบเกมเจ้าตัวเลือกที่จะขอแลกเสื้อเก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายกับ มานูเอล แกรฟเฟ ผู้ตัดสินที่ 1 ในเกมดังกล่าว

สำหรับ ดาวิด อับราฮัม ลงสนามช่วยไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต ทั้งสิ้น 178 เกม ช่วยทีมคว้าแชมป์เดเอฟเบ โพคาล เมื่อฤดูกาล 2017-18 ได้สำเร็จ ก่อนจะอำลาทีมเพื่อกลับไปค้าแข้งในบ้านเกิด

Referee Manuel Gräfe swapped shirts with David Abraham after the game! 😀#SGES04 #SGE #AdiosCapitano pic.twitter.com/pnXJuFiWAy