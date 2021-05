ควันหลงหลังเกม! กาเบรียลเดินหาฟันหักในสนาม (มีคลิป)

กาเบรียล แนวรับของอาร์เซนอล สุดโชคร้ายฟันหักระหว่างสวมกอดลา ดาวิด ลุยซ์ หลังจบเกมเปิดบ้านทุบไบรท์ตัน 2-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของซีซัน

นี่คือเกมสุดท้ายของลุยซ์ในฐานะนักเตะไอ้ปืนใหญ่ หลังเขาตัดสินใจโบกมือลาทีมหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ ดังนั้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนจึงเข้ามาสวมกอดสั่งลาเขาหลังจบเกม

Gabriel has been out on the pitch for ages looking for something, he’s now got a few of the coaching staff helping him. I’m pretty sure he’s looking for a tooth. pic.twitter.com/3iirVtbuOP