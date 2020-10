คัลเวิร์ต-เลวิน, อันเชล็อตติ คว้ารางวัลประจำเดือนพรีเมียร์ลีก

โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน กองหน้าของเอฟเวอร์ตัน คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมของพรีเมียร์ลีก

ดาวยิงชาวอังกฤษโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง หลังซัดไป 5 ประตู จาก 3 เกมในเดือนที่ผ่านมา เขาจึงได้รับคะแนนโหวตเข้ามามากที่สุด

ขณะที่รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของ คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือของท็อฟฟี่สีน้ำเงิน ที่พาทีมเก็บชัยชนะรวดทุกนัด

ส่วนรางวัลประตูประจำเดือนตกเป็นของ เจมส์ แมดดิสัน จอมทัพของ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ซัดสุดสวยในเกมบุกถลุงแมนฯ ซิตี้ 5-2

