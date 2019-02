คลาส 92 รียูเนียน! เอฟเอรับรองเบ็คแฮมถือหุ้นซัลฟอร์ด

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ รับรองการร่วมถือหุ้น ซัลฟอร์ด ซิตี้ และนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรของ เดวิด เบ็คแฮม

ซูเปอร์สตาร์วัย 43 ซื้อหุ้น 10% ของ ซัลฟอร์ด ซิตี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดจะได้รับการอนุมัตจากเอฟเอแล้ว

นั่นทำให้อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษจะได้กลับมาร่วมงานกับ สองพี่น้องเนวิลล์, ไรอัน กิ๊กส์, พอล โสคลส์ และ นิคกี้ บัตต์ อดีตเพื่อนร่วมรุ่นคลาส 92 ที่ถือหุ้นของ ซัลฟอร์ด ซิตี้ อยู่ก่อนแล้วอีกครั้ง

ตำนานแข้งปีศาจแดงรุ่นคลาส 92 ถือหุ้นของ ซัลฟอร์ด ซิตี้ รวมทั้งสิ้น 60% ส่วนอีก 40% ถือโดย ปีเตอร์ ลิม นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของทีมบาเลนเซียด้วย

ทั้งนี้ เบ็คแฮมจะเดินทางมาชมเกมที่ทีมลงดวลกับ เมดสโตน ยูไนเต็ด ในวันเสาร์นี้ด้วย

We are delighted to announce that The FA have approved David Beckham to become a director at the club!#WeAreSalford pic.twitter.com/PLBcDGZl2g