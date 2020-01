คลายกล้ามเนื้อ! แข้งผียกทัพเข้าสปาหลังพ่ายเบิร์นลีย์

นักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชวนกันไปเข้าสปา ที่รีสอร์ตหรู ในประเทศอังกฤษ ตอนเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากที่เพิ่งพ่ายแพ้แก่เบิร์นลีย์ในบ้านของตัวเอง 0-2 ในเกมพรีเมียร์ลีก นัดกลางสัปดาห์

กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายดังกล่าวถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันเมื่อคืนวันพุธ และทีมปีศาจแดงก็ตัดสินใจที่จะทำตามกำหนดการเดิม แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งถูกวิพากษณ์วิจารณ์อย่างหนัก รวมถึงโดนแฟนบอลของตัวเองโห่ใส่จากฟอร์มการเล่นในเกมนัดล่าสุด

ทั้งนี้ ไมเคิล คาร์ริค ผู้ช่วยผู้จัดการทีมคือคนแรกในทีมที่เดินทางไปถึงสปา ก่อนที่เนมายา มาติช จะตามมาติดๆ ตามด้วยแฮร์รี แม็คไกวร์ กัปตันทีม และนักเตะคนอื่นๆ ที่เหลือ

Daily Mail: Manchester United flops are treated to a spa day after Burnley defeat https://t.co/0qsFSHdwMo #mufc #utd #united pic.twitter.com/9flyGdU18b