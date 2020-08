คล็อปป์นำทัพ! พรีเมียร์ลีกเผยชื่อ 4 ผู้เข้าชิงกุนซือแห่งปี

พรีเมียร์ลีก ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลกุนซือแห่งปีออกมาแล้ว นำโดย เยอร์เก้น คล็อปป์ โค้ชคนเก่งของลิเวอร์พูล

นายใหญ่ชาวเยอรมันพาหงส์แดงผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี นั่นทำให้เขาถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้ารางวัลในปีนี้

ส่วนผู้เข้าชิงอีก 3 คน ประกอบด้วย แฟรงค์ แลมพาร์ด ของเชลซี, เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ของเลสเตอร์ ซิตี้ และ คริส ไวล์เดอร์ ของเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด

ทั้งนี้ พรีเมียร์ลีกจะประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลในวันพฤหัสฯที่ 13 สิงหาคม

