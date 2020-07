คล็อปป์คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งปี LMA

เยอร์เกน คล็อปป์ เฮดโค้ชลิเวอร์พูล คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้จัดการทีมลีก (League Managers Association : LMA) มาครองได้สำเร็จ

กุนซือชาวเยอรมันพาทีมหงส์แดงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ หลังจากเก็บได้ถึง 99 คะแนนจาก 38 นัดคว้าแชมป์มาครอบครองโดยมีแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับสองถึง 18 แต้มด้วยกัน

การคว้าแชมป์ดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสโมสร หลังจากรอคอยแชมป์ในลีกสูงสุดของอังกฤษมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี

"ผมดีใจมากกับการได้เป็นผู้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมผู้จัดการทีมลีก รางวัลเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน นี้ ตั้งชื่อตามชายซึ่งผมชื่นชมเขาเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกพิเศษยิ่งกว่าเดิมที่ได้รางวัลเพราะการโหวตจากเพื่อนร่วมอาชีพผู้จัดการทีมด้วยกัน

"มันเป็นเกียรติที่ได้อยู่ร่วมกับผู้จัดการทีมมากมายที่เคยได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนี้มาก่อน รวมถึงผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอย่าง บิล แชงค์ลีย์, บ๊อบ เพสลียร์, โจ ฟาแกน, เซอร์เคนนี ดัลกลิช รวมถึงเบรนแดน ร็อดเจอร์ส เมื่อเร็วๆ นี้

"ทุกอย่างที่เราประสบความสำเร็จที่ลิเวอร์พูล จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมของทีมงานโค้ชของผม พวกเขาคือมันสมองของวงการฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม

"ผมชอบทำงานกับโค้ชของผม, นักเตะของผม และทุกๆ คนที่ลิเวอร์พูล และแน่นอน ผมต้องขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมของเราทุกๆ คนด้วย"

