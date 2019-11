คลินส์มันน์รับไม้ต่อ! แฮร์ธาปลดโควิชเซ่นฟอร์มบู่

แฮร์ธา เบอร์ลิน แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้แยกทางกับอันเต้ โควิช ผู้จัดการทีมชาวโครแอตเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้ เยอร์เกน คลินส์มันน์ รับหน้าที่ต่อจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้

Ante Covic is no longer head coach of Hertha BSC. After intensive discussions, @michaelpreetz and @antecovic14 mutually agreed to terminate his contract. @J_Klinsmann will take over until the end of the season.



More 👉 https://t.co/oyM8CEmoKM pic.twitter.com/GSPBSGGPYp