ครูแข้งผีคลาส 92 เสียชีวิตในวัย 81

เอริค แฮร์ริสัน อดีตโค้ชทีมเยาวชนของแมนฯยูฯ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 81 ปี

แฮร์ริสันป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ 4 ปีที่แล้ว ก่อนล่าสุดเขาจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบ ท่ามกลางคนในครอบครัวที่มาให้กำลังใจจนถึงวาระสุดท้าย

แฮร์ริสันเข้ารับงานในทีมเยาวชนปีศาจแดงตั้งแต่ปี 1981 โดยผลงานชิ้นโบว์แดงของเขาคงหนีไม่พ้นการปลุกปั้นนักเตะรุ่นคลาส 92 อย่าง ไรอัน กิ๊กส์, พอล สโคลส์, เดวิด แบ็คแฮม, นิคกี้ บัตต์ และสองพี่น้องตระกูลเนวิลล์ พร้อมทั้งยังเคยเป็นผู้ช่วยของ มาร์ค ฮิวจ์ ในทีมชาติเวลส์ด้วย

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr