ครั้งแรก! ชลบุรี จับมือ ช้าง จัดงาน ฉลามชล อวอร์ด ตั๋วปีชมฟรี-สแตมป์ โชว์คอนเสิร์ต

ชลบุรี เอฟซี จับมือกับ เครื่องดื่มตราช้าง จัดงาน ฉลามชล อวอร์ด ขึ้นเป็นครั้งแรก วันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยเปิดให้ตั๋วปีชมฟรี พร้อมคอนเสิร์ตจาก สแตมป์

“เครื่องดื่มตราช้าง” ผนึกกำลัง สโมสรชลบุรี เอฟซี เตรียมจัดงานประกาศรางวัลของสโมสรประจำฤดูกาล 2021/22 ในชื่องาน “ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตราช้าง” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยนอกจากจะมีการสรุปผลฤดูกาลแข่งขัน 2021/22 และมอบรางวัลแก่นักเตะทีมงาน ที่ได้ “คุณเจ” วรปัฐ อรุณภักดี ที่แฟนบอลฉลามชลและแฟนฟุตบอลไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “เครื่องดื่มตราช้าง” ยังเปิดโอกาสให้แฟนฉลามชลสมาชิกตั๋วปี 1 พันคน ร่วมชมงานประกาศรางวัล พร้อมรับประทานอาหารในบรรยากาศสุดพรีเมียมกันแบบฟรีๆ และสนุกส่งท้ายงานไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตศิลปินแนวหน้าเมืองไทย “แสตมป์” อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

สำหรับงาน “ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตราช้าง” ครั้งนี้ถือเป็นแรกของสโมสรที่ทำการประมวลผลงานตลอดฤดูกาลที่จบลง และสรุปผลงานอันยอดเยี่ยม เพื่อมอบเป็นรางวัลตอบแทนการทุ่มเททำงานหนักของเหล่านักเตะและทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 รางวัลสำคัญ และที่สำคัญเปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมในการโหวตหลายรางวัล โดยรางวัลต่างๆ ดังนี้

Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : แฟนโหวต (100%)

Save of the Season : การป้องกันประตูยอดเยี่ยม : แฟนโหวต (100%)

Best Moment of the Season : แมตช์การแข่งขันสุดประทับใจ : แฟนโหวต (100%)

Team of the Season : 11 ผู้เล่นยอดเยี่ยม : คณะกรรมการสโมสรลงคะแนน (100%)

Rising Award : ดาวรุ่งฉลามชลยอดเยี่ยม (สำหรับนักเตะอายุไม่เกิน 21 ปี) : นักเตะและแฟนบอล ร่วมกันลงคะแนน (60%:40%)

Best Award : นักเตะยอดเยี่ยม : คณะกรรมการสโมสรและแฟนบอล ร่วมกันลงคะแนน (60%:40%)

แฟนฉลามเตรียมลุ้นรายชื่อผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย และร่วมโหวต ที่แฟนเพจสโมสร และ www.chonburifootballclub.com เร็วๆ นี้ แล้วลุ้นผลผู้ชนะร่วมกันในบรรยากาศสดๆ วันงาน

โดยนอกจากแฟนบอลสมาชิกตั๋วปี 1,000 คนที่ “เครื่องดื่มตราช้าง” มอบสิทธิ์ร่วมงานแบบเอ็กคลูซีฟ บรรยากาศสดๆ ในงาน “เครื่องดื่มตราช้าง” ยังจัดทีมงานพร้อมโปรดักส์ชั่น Live สด ถ่ายทอดบรรยากาศต่อเนื่อง ที่ เพจสโมสรชลบุรี เอฟซี และ ยูทูป ชาร์ค แชนแนล แบบมาราธอน ตั้งแต่ประตูเปิด ถึงพิธีประกาศรางวัล ยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตปิดท้าย แก่แฟนบอลฉลามชลทั่วประเทศได้ติดตามพร้อมๆ กันวินาทีต่อวินาที

และพิเศษ! กับ 3 บิ๊กเซอร์ไพรซ์ จาก “เครื่องดื่มตราช้าง” จัดให้เฉพาะแฟนฉลามชลตั๋วปีในงานเท่านั้น

นอกจากได้สัมผัสบรรยากาศสดๆ และใกล้ชิดขุนพลนักเตะฉลามชลกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันแล้ว ผู้สนับสนันใจดี “เครื่องดื่มตราช้าง” ยังจัดเต็มกิจกรรมพิเศษเฉพาะแฟนตั๋วปี 1 พันคนในงาน

กล่องสุมสินค้าสโมสรชลบุรี เอฟซี 2021/22 แบบลิมิเต็ดที่ไม่เคยจำหน่ายที่ไหนมาก่อน 100 กล่อง เท่านั้น

Lucky Draw จับแจกรางวัลพิเศษเฉพาะแฟนคลับตั๋วปีที่อยู่ตั้งแต่เริ่มจนจบงาน 50 รางวัล และผู้ชมทาง Live สดอีก 50 รางวัล พร้อม ลุ้นรางวัลใหญ่! รับ “เครื่องดื่มตราช้าง” ฟรีตลอดฤดูกาลหน้า 2022/23 รวมแล้ว 100 รางวัล

เป็น 1,000 สิทธิ์แรกในการซื้อ 𝑩𝒐𝒙𝒔𝒆𝒕 20 ปี ชลบุรี เอฟซี Vol.2⃣ : บ็อกซ์เซ็ต ชุดแข่งย้อนยุคฉลามชล ฤดูกาล 2006-2011 ที่ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 เซตเท่านั้น

(สแกน QR code และชำระเงินออนไลน์ภายใน 1 วัน)

แฟนฉลามชลตั๋วปีที่สนใจลงทะเบียน และอ่านรายละเอียดเงื่อนไขร่วมงานดังนี้

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เป็นสมาชิกตั๋วปีฤดูกาล 2021/22 แบบเต็มฤดูกาล (สมัครตั้งแต่ต้นฤดูกาลเท่านั้น)

ทั้ง สมาชิก โกลด์ และ บรอนซ์(หลังโกล)

สมาชิกตั๋วปีครึ่งฤดูกาล และสมาชิกเมมเบอร์ ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนในกิจกรรมนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้างานสำหรับสมาชิกตั๋วปี 1,000 คนแรกที่ลงทะเบียน

Add ไลน์ : @chonburi_fc (มี @ นำหน้า)

แจ้งหมายเลขสมาชิกตั๋วปีในฤดูกาล 2021/22 ที่เคยสมัคร

พร้อมส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อตรงกับชื่อสมาชิกตั๋วปี

(เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์)

แจ้งข้อมูลจำเป็นเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น อาหารที่แพ้หรือประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่ทาน(เพื่อการจัดเตรียมอาหาร), จำนวนสมาชิกตั๋วปีท่านอื่นที่มาด้วยกัน(เพื่อการจัดตำแหน่งที่นั่ง)

แจ้งวิธีการรับตั๋วเข้างาน

รับด้วยตนเอง ที่ออฟฟิสสโมสร สนามชลบุรี สเตเดี้ยม 13-17 มิถุนายน

รับทางไปรษณีย์ ต้องลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน (มีค่าจัดส่ง 25 บาท)

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและข้อความยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ขั้นตอนการเข้างานในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

แสดงตั๋วเข้างาน และบัตรประชาชนตัวจริงที่มีชื่อตรงกับชื่อลงทะเบียน (เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์)

เข้าจุดคัดกรอง แสดงหลักฐานการรับวัคซีนตามเงื่อนไข (อ้างอิงตามเกณฑ์หน่วยงานราชการ ณ เวลานั้น) หรือแสดงผลตรวจ RT-PCR , ATK ที่ทำการตรวจมาไม่เกิน 72 ชม. แสดงใบรับรองกรณีตรวจกับสถานพยาบาล หรือภาพถ่ายที่มี ชื่อ-วันที่เวลา ระบุชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก่อนเข้างาน ทุกท่านไม่มีข้อยกเว้น

อ่านบทความต่อด้านล่าง

หากไม่มีหลักฐานการรับวัคซีน หรือ ผลตรวจมา ต้องเข้าจุดตรวจ ATK หน้างาน (มีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อท่าน) หากผลเป็นบวก ขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์เข้างาน (กรณีพึ่งหายจากติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผลตรวจเป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ระบุวันรักษาหายไม่เกิน 90 วัน)

เข้าร่วมสนุกในงานตามหมายเลขโต๊ะที่ระบุ และร่วมลุ้นรางวัล Lucky Draw จากหมายเลขหางบัตรหลังจบงาน