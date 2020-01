ครบเครื่อง! ฟาน เดอร์ ฟาร์ทเชื่อ 'เบิร์กไวน์' จะพาไก่บินสูง

ราฟาเอล ฟาน เดอร์ ฟาร์ท อดีตนักเตะของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เชื่อว่า สตีเฟน เบิร์กไวน์ จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของสโมสร เพราะแข้งรายนี้มีครบทั้งความเร็ว, เทคนิค และความแข็งแกร่ง

โดยรายงานล่าสุดระบุว่า ไก่เดือยทอง สามารถตกลงบรรลุค่าตัวกับ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน ต้นสังกัดของปีกตัวจี๊ดชาวเนเธอร์แลนด์ได้แล้ว ด้วยจำนวนเงิน 27 ล้านปอนด์

"มันใกล้ความจริงแล้วละ ผมเชื่อว่า (สตีเฟน) เบิร์กไวน์ จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของสเปอร์ส" ฟาน เดอร์ ฟาร์ท กล่าวผ่าน ทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา

Should it all really happen, I believe that Bergwijn will certainly be a great signing for Spurs. Obviously he will have to adjust to the PL pace and ambience but his speed, technique and strength will certainly add something to the Spurs game. Good luck to Stevie and my Spurs 🍀