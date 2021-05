ครบรอบ 100 ปี! สเปอร์สเปิดตัวชุดเหย้าฤดูกาล 2021/22

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ที่จะใช้ทำศึกในฤดูกาล 2021/22 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทัพไก่เดือยทอง เปิดตัวชุดเหย้าที่ยังคงได้ Nike เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณธ์โดยในคราวนี้พวกเขากลับไปใช้ชุดเหย้าสีขาวล้วนอีกครั้ง พร้อมคอนเซปต์ฉลองครบรอบ 100 ปีของสโมสร

โดยทีมยังใช้ แฮร์รี เคน ดาวยิงคนสำคัญที่แม้ตกเป็นข่าวย้ายทีมเป็นนายแบบขึ้นปกoe พร้อมด้วยซน ฮึง-มิน และ เอมิล ปิแอร์ ฮอยเบียร์ มาโปรโมทในครั้งนี้

A fresh look for 2021/22! 😎



⤵️ Check out our new @nikefootball home kit.#THFC ⚪️ #COYS