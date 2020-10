'คิม นัม-ชอน' กองหลังเอฟซี โซล เสียชีวิต

คิม นัม-ชอน กองหลังของ เอฟซี โซล เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 31 ปี

ตำรวจโซลพบร่างของ คิม นัม-ชอน ที่ลานจอดรถในย่านซงปา เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เพราะไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือทำร้ายในที่เกิดเหตุ

คิม นัม-ชอน ประเดิมสนามเกมเคลีกกับ เอฟซี โซล ในปี 2013 เขาอยู่กับสโมสรมาตลอดอาชีพ ยกเว้นในปี 2017 และ 2018 ที่เขาเข้ากรมทหารและไปเล่นให้กับ ซางจู ซางมู ทีมของกองทัพ

คิม นัม-ชอน ลงเล่นในเคลีกไป 114 เกม โดยปีนี้เขาลงเล่นไป 22 เกม นี่ถือเป็นข่าวร้ายของ เอฟซี โซล ก่อนมีโปรแกรมเปิดบ้านรับมือ อินชอน ยูไนเต็ด ในวันเสาร์นี้

