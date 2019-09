คัมแบ็ก! บาร์ซาใส่ชื่อเมสซีเยือนดอร์ทมุนด์

บาร์เซโลนา ใส่ชื่อของ ลิโอเนล เมสซี เป็นหนึ่งในนักเตะชุดบุกเยือนโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในนัดแรกของรองแบ่งกลุ่มยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก คืนวันอังคารนี้

กัปตันทีมชาวอาร์เจนไตน์ยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้ หลังจากได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่น แต่ล่าสุดเจ้าตัวสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้ว และถูกใส่ชื่ออยู่ในทีมในเกมเปิดสนามฟุตบอลยุโรปด้วย

ทั้งนี้ เจ้าบุญทุ่มจะบุกไปเยือนเสือเหลือง ในคืนวันอังคารที่ 17 กันยายนนี้ แข่งขันตามเวลาไทย 2.00 น. คลิกรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี่

📋 [SQUAD LIST]

⚽ #BVBBarça

✈ See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! 👇 pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM