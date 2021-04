คูมันอัดยูฟ่าสนแต่เรื่องเงินไม่ห่วงนักเตะ

โรนัลด์ คูมัน กุนซือ บาร์เซโลนา ไม่ขอออกความเห็นเรื่อง ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก พร้อมปลุกเร้าให้ยูฟ่าเลิกสนเรื่องเงินและมาห่วงตัวนักเตะ

แผนการก่อตั้งซูเปอร์ลีกยังร่วงดิ่งอย่างต่อเนื่องหลังจาก 6 สมาชิกจากพรีเมียร์ประกาศขอถอนตัว หลังถูกกระแสต่อต้านจากทั่วทุกสารทิศ ตามมาด้วย อินเตอร์ มิลาน กับ แอตเลติโก้ มาดริด และล่าสุด เอซี มิลาน ที่อยู่ไม่ไหวประกาศถอนตัวไปตาม ๆ กัน จนทำให้ตอนนี้เหลือทีมร่วมก่อตั้งเพียง 3 ทีม ได้แก่ เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา และยูเวนตุส

โดยเมื่อถูกถามเรื่อง ซูเปอร์ลีก คูมัน ได้ไม่ขอออกความเห็น ซึ่งเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรและเชื่อว่า โฆอัน ลาปอร์ต้า จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด

"ผมได้คุยกับท่านประธานเมื่อวาน เขาอธิบายจุดยืนของสโมสรกับผม มีการพูดคุยกันหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันคงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ออกความเห็น" คูมัน เผย

"ไม่มีใครรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้น และเราต้องรอดู ผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสร ผมจะไม่ตอบอะไรไปมากกว่านี้ ผมไม่ใช่โฆษกสโมสร มันเป็นหน้าที่ของท่านประธาน"

"หน้าที่ของผมคือเตรียมทีม แต่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณต้องถามผม มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายจากปฏิกิริยาของผู้คน เราต้องรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรในท้ายที่สุด"

"เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรนี้ แต่ท่านประธานต้องเป็นคนพูดมัน"

นอกจากนี้ คูมัน ยังบอกให้ ยูฟ่า เลิกคิดถึงแต่เรื่องเงิน โดยสิ่งที่พวกเขาควรทำคือห่วงสภาพร่างกายของนักเตะที่โดนยัดโปรแกรมแข่งอย่างหนักหน่วง

"นักเตะหลายคนต้องลงสนามเยอะมาก" คูมัน เผยต่อ

"มีการพูดถึงซูเปอร์ ลีก, แชมเปี้ยนส์ ลีก แต่ ยูฟ่า ดันเมินเฉยต่อนักเตะที่ต้องกรำศึกหนัก มีเพียงเรื่องเงินที่พวกเขาสนใจ"

"ดูตารางแข่งสิ พรุ่งนี้เราต้องเล่นตอน 4 ทุ่ม"

นอกจากนี้ คูมัน ยังยอมรับว่าเขาเห็นด้วยกับกรณีที่ เคราร์ด ปิเก้ กองหลังจอมเก๋าของทีมทวีตข้อความในทวิตเตอร์ว่า "ฟุตบอลเป็นของแฟนบอล วันนี้มากกว่าครั้งไหน ๆ"

"ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะ แต่ผมเห็นด้วยกับทวีตของปิเก้"

Football belongs to the fans. Today more than ever.