คันโตนาถูกใจสิ่งนี้! "ก็องโต้"กดไลค์ผีรุ่นหลานบุกดับเปแอสเช

เอริค คันโตนา อดีตตำนานกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงชมทีมรุ่นหลานว่าทำให้เขามีความสุขมาก หลังสร้างปาฏิหาริย์บุกชนะ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายเลกสองได้สำเร็จ

ทีมปีศาจแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เปแอสเชที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด มาก่อนในนัดแรก 0-2 แต่กลับสร้างปาฏิหาริย์บุกไปเอาชนะแชมป์ลีกเอิงได้ถึงถิ่น 3-1 โดยประตูสำคัญมาจากจุดโทษของแรชฟอร์ด ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ซึ่งทำให้ทีมดังเมืองผู้ดีผ่านเข้ารอบด้วยกฏยิงประตูทีมเยือน

โดยหลังจบเกม คันโตนา ซึ่งเข้ามาชมเกมนัดนี้ด้วย ได้ออกมาส่งข้อความสั้นๆแต่มีคุณค่าแก่นักเตะรุ่นหลานว่า "ผมรักเกมนี้ ผมมีความสุขมาก! ผมมีความสุขมาก!"

นอกจาก "คิง เอริค"แล้ว บรรดาอดีตนักเตะของ แมนฯยูไนเต็ด ก็ออกโพสต์โซเชียลแสดงความยินดีกับอดีตต้นสังกัดกันอย่างล้นหลาม

King Eric LOVED that one 😃👑 #MUFC #UCL pic.twitter.com/AU60YtE9up

Yessss @ManUtd . Great performance from the lads and what a pen @MarcusRashford 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/rxfQz5B5NO

Get in!!!!! Welcome to the quarter finals @ManUtd. #UCL #PSGMUN #oleatthewheel pic.twitter.com/yKZyc9lS4I