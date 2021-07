คนแห่กดไลค์ภาพไอจีเมสซีเยอะสุดตลอดกาล

กัปตันทีมฟ้าขาวกลายเป็นนักกีฬาที่มีคนกดไลค์ภาพอินสตาแกรมเยอะสุดตลอดกาล หลังเขาโพสต์ภาพตัวเองคู่กับถ้วยแชมป์โคปา อเมริกา

Lionel Messi finally put some international football demons to bed as he helped inspire Argentine to Copa America glory, beating fierce rivals Brazil in the process.

As a result of the success, Messi also broke a record that was previously held by long-term Balon D'or rival Cristiano Ronaldo.

ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงบาร์เซโลนา จารึกสถิติเป็นนักกีฬาที่มีคนกดไลค์ภาพอินสตาแกรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์

กองหน้าวัย 34 หยุดฝันร้ายของตัวเองได้สำเร็จ หลังช่วยอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ โคปา อเมริกา 2021 ซึ่งเป็นแชมป์ทีมชาติใบแรกของเขาในอาชีพ

นั่นทำให้คนในวงการลูกหนังและแฟนบอลทั่วโลกแห่แสดงความยินดีกับเมสซี จนภาพในอินสตาแกรมที่เขาถ่ายคู่กับถ้วยแชมป์โคปา มีคนกดไลค์มากกว่า 20 ล้านคนเข้าไปแล้ว กลายเป็นภาพนักกีฬาที่มีคนกดไลค์มากที่สุดตลอดกาล นับตั้งแต่อินสตาแกรมเปิดให้คนใช้งาน

ก่อนหน้านี้ สถิติดังกล่าวเป็นของ คริสเตียโน โรนัลโด้ ที่ลงรูปคู่กับ ดิเอโก้ มาราโดนา ผู้ล่วงลับ โดยภาพดังกล่าวมียอดกดไลค์กว่า 19 ล้านคน