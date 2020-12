คนแรกในศตวรรษที่ 21! โรนัลโด้จารึกสถิติคว้าชัย 5 ลีกท็อปยุโรป

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าของ ยูเวนตุส จารึกสถิติเป็นนักเตะคนแรกในศตวรรษที่ 21 ที่คว้าชัยชนะได้ 400 นัดในเกมลีก 5 ท็อปลีกของยุโรป

ดาวเตะวัย 35 ปีเหมาสองจุดโทษพาทัพเบียงโคเนรีบุกไปเอาชนะเจนัว 3-1 เก็บ 3 คะแนนสำคัญขยับรั้งอันดับ 4 ไล่ตามเอซี มิลานจ่าฝูงเหลือ 4 คะแนน

ชัยชนะในเกมลีกนัดล่าสุดทำให้ โรนัลโด้ สร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาที่คว้าชัยชนะได้ 400 นัดในเกมลีก 5 ท็อปลีกของยุโรป เริ่มตั้งแต่ลงสนามให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อด้วยเรอัล มาดริด และมาค้าแข้งในอิตาลี นอกจากนี้ CR7 ยังทำประตูที่ 77 จากการลงสนามครบ 100 นัดให้กับยูเวนตุสอีกด้วย

ทั้งน้ีนอกจาก โรนัลโด้ ที่เป็นนักเตะคนแรกที่เก็บชัยเกมลีกได้ 400 นัด อันดับสองตามมาด้วยคู่แข่งตลอดกาลของเขาอย่าง ลิโอเนล เมสซี ที่เก็บชัยชนะเกมลีกกับบาร์เซโลนาเพียงทีมเดียวไป 365 นัด ตามมาด้วย จานลุยจิ บุฟฟอน เพื่อนร่วมทีมของ CR7 เก็บไป 350 นัดกับยูเวนตุสและปารีส แซงต์-แชร์กแมง

