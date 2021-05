คนแรกในพรีเมียร์ลีก! 'อิเฮียนาโช'ยิงได้ครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์

เคเลซี อิเฮียนาโช กองหน้าตัวเก่งของ เลสเตอร์ สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูได้ครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ ภายในหนึ่งฤดูกาลของศึกพรีเมียร์ลีก

หัวหอกวัย 24 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้ โดยทำไปแล้ว 19 ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้

7 - Kelechi Iheanacho is the first player in Premier League history to score a goal on all seven days of the week within a single season in the competition. Heaven.