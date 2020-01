คนแรกในประวัติศาสตร์! เมสซีคว้าชัยในสเปนนัดที่500

ลิโอเนล เมสซี แนวรุกตัวเก่งของ บาร์เซโลนา กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เก็บชัยชนะครบ 500 นัดในฟุตบอลสเปน

ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มเด่นทำ 2 ประตูกับอีก 1 แอสซิสต์ ช่วยบาร์เซโลนาถล่มเลกาเนสแบบไร้ปัญหา 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม โกปา เดล เรย์ ไปแบบไม่ยากเย็น

โดยจากชัยชนะเกมนี้ส่งผลให้ เมสซี กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าชัยได้ถึง 500 นัดในฟุตบอลสเปน จากการลงสนามไปแล้ว 710 นัดทุกรายการ ซึ่งแน่นอนว่าสถิติจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอน

