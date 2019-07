อายุแค่ตัวเลข! อัลเวสคว้านักเตะยอดเยี่ยม โคปา อเมริกา2019

ดานี อัลเวส แบ็คขวามากประสบการณ์ทีมชาติบราซิล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึก โคปา อเมริกา 2019 ไปครอง

ฟูลแบ็ควัย 36 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทัพแซมบ้าตลอดทั้งทัวร์นาเม้นต์และมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมเอาชนะเปรู 3-1 คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม

โดยแชมป์ครั้งนี้ นับเป็นแชมป์รายการใหญ่ที่ 40 ของอัลเวส และส่งผลให้เขากลายเป็นนักคนแรกในประวัติศาสตร์ลูกหนังที่คว้าแชมป์ได้ถึง 40 รายการด้วย

ขณะที่ อลิสซอน เบ็คเกอร์ คว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมไปครองตามคาด ส่วน เอเวอร์ตัน คว้ารางวัล แมน ออฟ เดอะ แมตช์ ของนัดชิงชนะเลิศ

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

@DaniAlvesD2 is the first player in history to win 40 trophies.#CopaAmerica pic.twitter.com/XJWM3Tuk6E