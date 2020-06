คนแรกลาลีกา! เมสซีทุบสถิติใหม่เกมพาบาร์ซาคว้าชัย

ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์บาร์เซโลนา สร้างสถิติใหม่ให้ตัวเอง ด้วยการเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้อย่างน้อย 20 ประตู ถึง 12 ฤดูกาลติดต่อกัน

ทัพอาซูลกรานาทำผลงานในเกมที่ลาลีกากลับมาแข่งขันอีกครั้ง หลังจากหยุดพักชั่วคราวเพราะวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเอาเรอัล มายอร์ก้าไปอย่างขาดลอย 4-0

อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยในเกมดังกล่าว แนวรุกชาวอาร์เจนไตน์ระเบิดฟอร์มเก่งของตัวเอง ด้วยการยิง 1 ประตู กับอีก 2 แอสซิสต์ โดยเป็นการโหม่งตั้งให้มาร์ติน เบรธเวต ในนาทีที่ 37 และจ่ายบอลให้ฆอร์ดี้ อัลบา ในนาทีที่ 79 ก่อนที่จะยิงประตูด้วยตัวเองปิดท้ายในนาทีที่ 90+3 ของการแข่งขัน

จากผลงานในเกมนี้ ทำให้เมสซียิงได้ถึง 20 ประตูในฤดูกาล 2019-20 และกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลีก ที่ยิงได้ถึงจำนวนดังกล่าว ติดต่อกัน 12 ฤดูกาล

Messi has become the first player to score 20+ goals in 12 straight La Liga seasons 🙌 ⚽#MallorcaBarca pic.twitter.com/rBWNTuiP9h