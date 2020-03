คนเหงา2020! นักบุญทวีตเล่น XO ดวลเรือแก้ขัดเกมลีกระงับ

ทวิตเตอร์ของทัพนักบุญหาวิธีแก้เหงาในช่วงเกมลีกระงับการแข่งขันด้วยการเล่น XO ออนไลน์โดยมีทีมเรือใบสีฟ้าร่วมแจม

เซาแธมป์ตัน แก้ปัญหาอาการแก้เบื่อในช่วงเวลาที่พรีเมียร์ลีกระงับการแข่งขันด้วยการชวนสโมสรร่วมลีกเล่นเกม XO บนทวิตเตอร์ โดยเป็น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ร่วมเล่นกันในครั้งนี้

บรรดาฟุตบอลลีกในประเทศใหญ่ทั่วยุโรปต่างทยอยระงับการแข่งขันออกไปเบื้องต้นถึงวันที่ 3 เมษายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-โควิด19 ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อไม่มีการแข่งขันฟุตบอลในช่วงนี้ ทวิตเตอร์ของทีมนักบุญเลยแก้เบื่อในช่วงเวลาเช่นนี้ โดยการชวนนอริช ซิตี้ที่พวกเขามีโปรแกรมต้องเจอก่อนลีกถูกระงับ เล่น XO ผ่านทางทวิตเตอร์ แต่ทว่าทางนกขมิ้นสีเหลืองไม่ยอมตอบสนอง

จนสุดท้ายเป็นเรือใบสีฟ้าเสนอตัวมาเล่นก่อนผลจบลงด้วยการเสมอกันไป ซึ่งทางนักบุญยังแหย่ส่งท้ายด้วยการแท็กทวิตเตอร์พรีเมียร์ลีกว่าขอแต้มจากการแข่งครั้งนี้ด้วย

Hey, @NorwichCityFC! 👋



We might as well have a game of something! Your move... pic.twitter.com/QPTYqkSy3U — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Well, we've reached the interval.



In truth, only one team making any effort to play here, but we're still waiting for the first real breakthrough. pic.twitter.com/v9PYckI5x2 — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half...



🔛 @ManCity

⬅️ @NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020