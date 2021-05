คนเดียว 4 ทีม! โรนัลโด้สร้างสถิติยิง 100 ประตูเร็วสุดของยูเวนตุส

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้ายูเวนตุส กลายเป็นนักเตะที่ยิงได้ถึง 100 ประตู เร็วที่สุด ในประวัติศาสตร์สโมสร หลังจากใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3 ฤดูกาล

แนวรุกวัย 36 ปี เพิ่งทำประตูได้ในเกมกัลโช เซเรีย อา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ที่ทีมม้าลายชนะซัสซูโอโลไป 3-1 ส่งผลให้เขายิงได้ 100 ประตู จาก 131 นัด ซึ่งเป็นสถิติที่เร็วที่สุดของสโมสร

ก่อนหน้านี้ มีนักเตะเพียง 2 คนที่ใช้เวลาไม่ถึง 5 ฤดูกาลไปถึงตัวเลข 100 ประตู คือ โรแบร์โต้ บาจโจ้ และโอมาร์ ซิโบริ ก่อนที่โรนัลโด้จะใช้เวลาไม่ถึง 3 ฤดูกาลในการทำลายสถิติเก่าที่ซิโบริเคยทำเอาไว้

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8