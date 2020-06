โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ สตาร์ของลิเวอร์พูล ขอบคุณสาวกเดอะค็อปจากทั่วโลก ที่มีส่วนผลักดันทีมไปจนถึงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก

หงส์แดงผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอย 30 ปี หลังจาก เชลซี เปิดบ้านพิชิต แมนฯ ซิตี้ 2-1 ทำให้คะแนนขาดลอยทันที

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj