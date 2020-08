คนวงการฟุตบอลรุมจวก VAR เกมคู่บาร์เซโลนา-นาโปลี

เหล่าคนในวงการฟุตบอล ออกมาประสานเสียงวิจารณ์การทำงานของ VAR อีกครั้ง หลังเกิดข้อกังหาในประสิทธิภาพและการตัดสินอีกครั้งในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา

ในเกมที่ บาร์เซโลนา เปิดบ้าน เอาชนะ นาโปลี 3-1 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้สำเร็จ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องการใช้งาน VAR ซึ่งมีประเด็นใหญ่ ๆ 3 ประเด็นด้วยกันที่เกิดขึ้นในเกมน้ี

ชูเนย์ต ชาคีร์ ผู้ตัดสินชาวตุรกีเรียกดู VAR ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งในเกมช่วงครึ่งแรก โดยในจังหวะแรกเป็นจังหวะที่ เกลม็องต์ ล็องเลต์ โหม่งประตูขึ้นนำให้เจ้าบ้าน โดย VAR ยังคงยืนยันให้เป็นประตูแม้ภาพช้าจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาผลัก ดิเอโก้ เดมเม จังหวะก่อนขึ้นโหม่งชัดเจนแต่กลับไม่เป็นการฟาวล์แต่อย่างใด

จังหวะต่อมาคือจังหวะที่ แฟรงกี้ เดอ ยอง เปิดบอลให้ ลิโอเนล เมสซี พักอกก่อนยิงผ่าน ดาวิด ออสปินา เข้าประตู แต่ทว่า ชาคีร์ ดู VAR แล้วตัดสินให้เป็นลูกแฮนด์บอล ทั้ง ๆ ที่จากภาพช้าดูเหมือนว่าบอลจะไม่โดนแขนของ เมสซี แต่อย่างใด

อีกจังหวะคือช็อตท้ายครึ่งแรกที่ ลิโอเนล เมสซี วิ่งโฉบตัดหน้า คาลิดู คูลิบาลี จังหวะที่จะเปิดบอลพอดีทำให้ คูลิบาลี หวดเข้าที่เท้าของ เมสซี อย่างจังในเขตโทษ โดย ชาคีร์ วิ่งไปดู VAR แล้วให้เป็นจุดโทษก่อนเป็นประตูนำ 3-0 ของบาร์เซโลนา

"VAR มันน่าอับอายขายขี้หน้า มันใช้เวลา 4 นาทีในการตัดสินว่าเป็นจุดโทษ มันบ้าชัด ๆ และมันทำลายจังหวะของเกม ไม่มีทางเลยที่มันจะใช้เวลานานแบบนี้ คูลิบาลี อัดเมสซีจากข้างหลัง มันเป็นจุดโทษเห็น ๆ อยู่แล้ว"

"การแข่งขันในฤดูกาลหน้าต้องล่าช้าแน่ ๆ เพราะกรรมการมัวแต่เช็คจังหวะจุดโทษห่*เหวอยู่"

"พวกเขาใช้มันผิดแล้วล่ะ ฮ่าฮ่า พระเจ้า VAR นี่มันขยะดี ๆ นี่เอง"

"VAR มีไว้เผื่อดูเหตุการณ์ให้เคลียร์ชัดเจนไม่ใช่หรอ? ผมนี่ยอมเลย"

"ผม กำลังมองหาแฮนด์บอลที่ VAR จับฟาวล์ประตูของ เมสซี"

"VAR...ความผิดพลาดของมนุษย์คือสิ่งที่ผมรับได้นะ ความบ้าของมนุษย์หลังดู VAR หลายรอบและยังคงตัดสินแบบน่ากังขา ผมทำไม่ได้ล่ะ มันควรจะเป็นอะไรที่เคลียร์ชัดเจนไม่ใช่หรอ? ลองคิดดูว่าการตัดสินเหล่านี้เกิดขึ้นในเกมรอบชิงฯดูสิ"

"คาลิดู คูลิบาลี หวดขาเมสซีเต็ม ๆ VAR ใช้เวลา 4 นาทีในการดูภาพช้า อิวาน ราคิติช ชน กับ ลอเรนโซ​ อินซินเญ ให้จุดโทษทันที VAR ไม่มีเปลี่ยนได้หรอก"

"ขอแจ้งเตือนกฎแฮนด์บอลใหม่คือมันจะไม่มีปัญหากับใครก็ตามในรายการที่ไม่ใช่ VAR"

"กรรมการ VAR ควรที่จะเชื่อถือได้และการสื่อสารกับกรรมการในสนามของพวกเขาควรถูกถ่ายทอดสดออก TV ทุกคนจะได้เข้าใจการตัดสินของพวเขา ประตูที่บาร์ซาโดนจับแฮนด์ดูยังไงผมก็ไม่เข้าใจ"

