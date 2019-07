คนละสเปอร์ส! ทริปเปียร์ปล่อยไก่ขอบคุณทีมบาส NBA

คีแรน ทริปเปียร์ แบ็คขวาตัวใหม่ของแอต.มาดริด ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อกลางโซเชียลมีเดีย เมื่อเขาไปติดแท็กขอบคุณ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ทีมบาสเก็ตบอล NBA

กองหลังวัย 28 เพิ่งเก็บข้าวของย้ายไปเล่นในลาลีก้า หลังเซ็นสัญญากับทีมตราหมีเป็นเวลา 3 ปี ด้วยค่าตัว 20 ล้านปอนด์

Kieran Trippier mistakenly thanked US Basketball Clubside San Antonio Spurs on Instagram while penning welfare message to Tottenham fans after completing his move to Atletico Madrid. pic.twitter.com/3eiBc4iXfh