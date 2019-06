ลำบากมานาน! เฮนโด้เปิดใจช็อตกอดพ่อทั้งน้ำตา

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กองกลางลิเวอร์พูล เผย เขาดีใจที่ได้คืนรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับ ไบรอัน เฮนเดอร์สัน คุณพ่อของเขาที่ต้องเจอกับความยากลำบากมานาน เมื่อทั้งคู่โผเข้ากอดทั้งน้ำตาหลังทีมคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่ 6

ภาพดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย หลังผู้คนมากมายต่างประทับใจในตัวของกัปตันหงส์แดง โดยเฉพาะเมื่อรู้เรื่องราวเบื้องหลังว่า พ่อของเฮนโด้ปฏิเสธที่จะพบกับลูกชายตอนป่วยเป็นมะเร็งลำคอเมื่อ 6 ปีก่อน เพราะกลัวจะไปเป็นภาระให้กับลูกชายที่กำลังก้าวหน้าในอาชีพ

