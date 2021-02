หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าตัวเก่งของแอตเลติโก มาดริด กลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังถูกจับภาพได้ว่าใช้มือหยิกไปที่ขาของ อันโตนิโอ รูดิเกอร์ แนวรับเชลซี ในช่วงที่ทั้งคู่ปะทะกันในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม หลุยส์ ซัวเรซ และ อันโตนิโอ รูดิเกอร์ กำลังชิงเหลี่ยมแย่งบอลบริเวณสุดเส้นหลัง ซึ่งจังหวะนั้นดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยใช้มือหยิกไปที่ขาของรูดิเกอร์ ทำเอาแนวรับสิงห์บลูส์หัวเสียก่อนที่ทั้งคู่จะเผชิญหน้ากัน ร้อนถึง เอดูอาร์ เมนดี้ และผู้ตัดสินที่ 1 ต้องเข้ามาห้ามศึก

ทั้งนี้ หลุยส์ ซัวเรซ เคยตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลมาแล้ว เมื่อครั้งกัดแขน บรานิสลาฟ อิวาโนวิช อดีตแนวรับเชลซี ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อปี 2013 และกัดไหล่ จอร์โจ้ คิเอลลินี กองหลังทีมชาติอิตาลี ในศึกฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิล

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo