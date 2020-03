คนมันว่าง! ริชาร์ลิซอนตัดผมทรงในตำนาน R9

ริชาร์ลิซอน กองหน้าเอฟเวอร์ตัน เรียกรอยยิ้มจากแฟนบอลได้เป็นแถว หลังเขาตัดผมทรงในตำนานของ โรนัลโด้ ตำนานแข้งทีมชาติบราซิล

ดาวเตะวัย 22 อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน หลังจากมีเพื่อนร่วมทีมแสดงอาการคล้ายคนป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่เกมพรีเมียร์ลีกถูกระงับการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน

Richarlison has officially gone mad in self-isolation and give himself the 2002 R9 trim. 🇧🇷✂ pic.twitter.com/ZrbOQOZWfC