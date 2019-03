คนมีของ! เปเล่ออกตัวเชียร์ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก

เปเล่ ตำนานนักเตะทีมชาติบราซิล ประกาศเชียร์ลิเวอร์พูลให้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ถึงแม้จะเพิ่งหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูง เพราะเสมอเอฟเวอร์ตัน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม

ตำนานลูกหนังชาวแซมบ้าถือเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องประวัติการทำนายผลที่ผิดพลาดมาโดยตลอด โดยทีมที่เขาหรือนักเตะฟันธงว่าจะประสบความสำเร็จมักจะไปได้ไม่ถึงฝันอยู่เสมอๆ โดยล่าสุดเขาเพิ่งประกาศเชียร์ลิเวอร์พูลในระหว่างที่อวยพรวันเกิดให้ เคนนี ดัลกลิช เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

"สุขสันต์วันเกิด ฮีโร่ของลิเวอร์พูล เคนนี ดัลกลิช ผมเชียร์ให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่เริ่ม ผมยังคิดว่าพวกเขาจะทำได้อยู่"

Happy birthday to Liverpool hero, Kenny Dalglish. I backed @LFC to win the Premier League from the start. I still think they will do it. // Feliz aniversário para o herói do Liverpool, @kennethdalglish. Eu apoiei o @LFC no início da Premier League e ainda acho que levarão a taça. pic.twitter.com/QemLKYzJo2