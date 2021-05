คนที่ 6! เบิร์กแคมป์เข้าหอเกียรติยศพรีเมียร์ลีก

เดนนิส เบิร์กแคมป์ ตำนานดาวยิงจอมคลาสสิคของอาร์เซนอล ได้รับเลือกเข้าหอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก

อดีตกองหน้าชาวดัตช์ค้าแข้งกับ เดอะ กันเนอร์ส ระหว่างปี 1995 ถึงปี 2006 ทำไป 87 ประตู จาก 315 เกม ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 3 สมัย และเอฟเอ คัพ 4 สมัย เขาอยู่ในทีมชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล 2003/04 และประตูที่เขาทำได้ในเกมกับนิวคาสเซิล ได้รับการโหวตให้เป็นประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีก ก่อนจะประกาศแขวนสตั๊ดในปี 2006

Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored



🔴⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ