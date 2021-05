คนที่ 3! คันโตนาได้เข้าหอเกียรติยศพรีเมียร์ลีก

เอริค คันโตนา ตำนานกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้รับเลือกให้เข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก

ก็องโต้ทำไป 70 ประตู จาก 156 เกมกับปีศาจแดง ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีก 4 สมัย จากการค้าแข้ง 5 ปีกับสโมสร ก่อนจะประกาศแขวนสตั๊ดในปี 1997

"ผมมีความสุขและภูมิใจมาก แต่ผมไม่ได้แปลกใจอะไร" คันโตนา กล่าว

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa