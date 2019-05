คืนดีหวาน! อิกวาอินจุ๊บลุยซ์กลางไลฟ์

กอนซาโล อิกวาอิน กองหน้าเชลซี กำจัดความบาดหมางกับ ดาวิด ลุยซ์ ไปจนหมดสิ้นแล้ว เมื่อเขาจุ๊บเพื่อนร่วมทีมผ่านไลฟ์สด หลังช่วยสโมสรคว้าแชมป์ยูโรปาลีก

ทั้งคู่กลายเป็นประเด็นร้อนก่อนเกมนัดชิงยูโรปา หลังมีจังหวะกระทบกระทั่งกันหนักในระหว่างซ้อม แต่พวกเขาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อรวมพลังกันช่วยสิงห์บลูไล่ยิงอาร์เซนอล 4-1 ในเกมนัดชิงชนะเลิศ

