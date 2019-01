คนคุ้นเคย! โอนีลดึง'คีโน'นั่งผู้ช่วยโค้ชฟอเรสต์

รอย คีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยโค้ชของ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ

นั่นหมายความว่า อดีตกัปตันทีมแมนฯยูฯจะได้กลับมาร่วมงานกับ มาร์ติน โอนีล กุนซือของทีมเจ้าป่าอีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในทีมชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์นานถึง 5 ปี

Keane is back!#NFFC are delighted to confirm that former Red Roy Keane has returned to the club as assistant manager.https://t.co/hPlwR6FOdf