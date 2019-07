คนกำลังตื่นเต้น! มิลิเตาหน้ามืดก่อนยกเลิกงานเปิดตัวกับราชันกลางคัน

เอแดร์ มิลิเตา กองหลังคนใหม่ของ เรอัล มาดริด เกิดอาการหน้ามืดจนต้องยกเลิกงานแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะใหม่ของสโมสรกลางคัน

ปราการหลังชาวแซมบ้าถือเป็นนักเตะคนแรกที่ทัพราชันชุดขาวเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมเป็นคนแรกในการกลับมาคุมทีมเป็นคำรบที่สองของ ซีนาดีน ซีดาน เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดยในวันนี้ทาง เรอัล มาดริด ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว มิลิเตา มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ซึ่งเจ้าตัวผ่านการตรวจร่างกายและเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลในซานติอาโก้ เบอร์นาเบว ไปแล้ว แต่ทว่าเจ้าตัวกลับมาอาการหน้ามืดและรู้สึกไม่ดีจนต้องขอยกเลิกงานแถลงข่าวกลางคัน

"ผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาร่วมสโมสรที่ดีที่สุดในโลก ผมฝันที่จะเล่นให้เรอัล มาดริด มาตั้งแต่เด็ก และด้วยการช่วยเหลือของพ่อ, ครอบครัว และเอเยนต์ทำให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้ ผมจะทุ่มเททุกอย่างในสนามและสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่"

"ผมรู้สึกหน้ามืดน่ะ วันนี้มันค่อนข้างเป็นวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์สำหรับผม" มิลิเตา กล่าวก่อนปลดกระดุมที่เสื้อออกเผื่อหายใจได้สะดวกขึ้น แต่สุดท้ายเจ้าตัวแถลงข่าวไม่ไหวจนต้องส่งสัญญาณยกเลิกการแถลงข่าวกลางคัน

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo