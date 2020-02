เบนฌาแม็ง เมนดี้ แบ็คซ้าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับว่าเขาโดน เป๊ป กวาร์ดิโอลา เทรนเนอร์ของทีม ปราบเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียให้น้อยลง พร้อมบอกจะคิดไตร่ตรองให้มากขึ้นก่อนจะอัพสเตตัสแต่ละครั้ง

ครั้งหนึ่งแบ็คซ้ายชาวฝรั่งเศสเคยพักฟื้นตัวที่เมืองบาร์เซโลนา แต่ดันไปลงอินสตาแกรมว่าอยู่ฮ่องกง เมื่อนักข่าวไปถามกุนซือชาวสเปน เขาถึงขั้นอุทานว่า "*่าเอ้ย เขาไปจริงดิ?"

"เขา (เป๊ป กวาร์ดิโอลา) บอกให้ผมสงบอารมณ์ลงบ้าง เขาบอกเป็นเรื่องธรรมดาที่จะใช้ชีวิตในโลกโซเชียล แต่ก็ขออย่าให้มากเกินไป" เมนดี้ กล่าวผ่าน FourFourTwo

"เพราะบางคนกำลังรอให้คุณก่อความผิดพลาด แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไร แต่มันก็สามารถกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยนะ"

"มีทวีตหนึ่งที่ผมเขียนว่าตัวเองอยู่ฮ่องกง สโมสรถึงขั้นโทรมาหาผม พร้อมกับถามว่า 'นายอยู่ไหน?' ผมก็บอกไปว่า 'ผมฟื้นตัวอยู่ที่บาร์เซโลนา' มันเป็นแค่มุขตลกแต่กลับทำให้คนเป็นบ้าได้เลย"

🤣🤣🤣 it was just joking with my uber driver I dont want no problems Pep