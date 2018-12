คัดเลือกสนามสุดท้าย! 'คิง เพาเวอร์ คัพ' ภาคเหนือเปิดศึกพรุ่งนี้

​12 ทีมโรงเรียนภาคเหนือร่วมชิงชัย "คิง เพาเวอร์ คัพ 2018" ภาคเหนือ ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของรอบคัดเลือก เริ่มแข่งขันวันพรุ่งนี้

12 ทีมโรงเรียน ร่วมเปิดศึกฟุตบอล“คิง เพาเวอร์ คัพ 2018” รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เฟ้นหา 2 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ หรือ รอบ 16 ทีมสุดท้าย คิง เพาเวอร์ คัพ 2018

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับพันธมิตร จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “คิง เพาเวอร์ คัพ 2018” (King Power’s Cup 2018) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด เดอะเบส ยู-15 ทัวร์นาเม้นต์ “THE BEST U-15 TOURNAMENT” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 1 ล้านบาท

และเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยฝีเท้าดีจำนวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเตะเยาวชน “ฟ็อกซ์ ฮันท์” รุ่นที่ 4 ไปฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ ที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมาร์ติน 1 สถาบันพลศึกษา จ.เชียงใหม่ มีการจัดงานแถลงข่าวและประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “คิง เพาเวอร์ คัพ 2018” รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณดาริกา เตชะวัง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (เทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมด้วย มร.บิลล์ วอลล์ หัวหน้าทีมสเก๊าต์ อะคาเดมี่ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้, จอ.ดร.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมสเก๊าต์ ประเทศไทย, นายทวีชัย สุภัทร์วัน ผู้แทนกรมพลศึกษา รวมทั้งตัวแทนทีมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เน้นย้ำกฏกติกาและกฏระเบียบการแข่งขันต่อทุกทีมเข้าร่วมฟาดแข้ง

คุณดาริกา เตชะวัง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (เทศบาลนครเชียงใหม่) กล่าวว่า "ดิฉัน มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาต้อนรับทุกท่านในวันนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี รายการ King Power’s Cup 2018 The Best Under fifteen Tournament (คิง เพาเวอร์ s คัพ 2018 ''เดอะ เบสต์ อันเดอร์ ฟิฟทีน ทัวร์นาเมนต์”)"

"ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 1 ล้านบาท และเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันในรายการนี้ยังได้มีโอกาสถูกคัดเลือกเป็นนักเตะในโครงการ Fox Hunt ("ฟ็อกซ์ฮันท์") รุ่นที่ 4 เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าฝึกทักษะฟุตบอลอาชีพที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง"

"สำหรับการแข่งขันรายการ ''คิง เพาเวอร์ คัพ 2018'' ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 234 ทีมจากทุกภูมิภาค และได้คัดเลือกจาก 234 ทีม จนเหลือ 84 ทีมเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในรอบภูมิภาค โดยเริ่มแข่งขันในรอบภูมิภาคตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน จนถึง 21 ธันวาคม 2561"

"ซึ่งที่ผ่านมาได้แข่งขันไปแล้ว 5 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ที่จังหวัดตรัง , ภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกและปริมณฑลที่จังหวัดระยอง , กรุงเทพมหานคร และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น"

"โดยได้ตัวแทนภาคมาแล้วจำนวน 14 ทีมเพื่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป ในครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันในรอบภูมิภาคเหนือ มีจำนวนโรงเรียนที่ผ่านคัดเลือกมาแข่งในรอบภูมิภาคนี้ จำนวน 12 ทีม จากทั้งหมด 36 ทีม โดยจะแข่งขันระหว่าง วันที่่ 18 - 21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงใหม่"

"เพื่อหา 2 ทีม ที่จะเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าไปแข่งในรอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป ในนามของตัวแทนจังหวัด ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน โชคดีกับการแข่งขัน ขอบคุณค่ะ"

บิลล์ วอลล์ หัวหน้าทีมสเก๊าต์ อะคาเดมี่ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า "ทัวร์นาเม้นต์ คิง เพาเวอร์ คัพ ถือเป็นทัวร์นาเม้นต์ที่ดี และจะดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ผมต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ที่จัดการแข่งขันที่ดีขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ได้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนไทย ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพให้ทั้งโค้ชคนไทย และ โค้ชต่างประเทศได้เห็น"

จอ.ดร.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมสเก๊าต์ ประเทศไทย กล่าวว่า "ผมรับหน้าที่ของสเก๊าต์ประเทศไทย ก็จะดูในเรื่องของทักษะของเด็กๆ ไทย ที่ผ่านมาภาคเหนือมีทีมที่แข็งแกร่งหลายทีม มีนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกไปประเทศอังกฤษปีที่แล้ว 4 คน ส่วนใหญ่ปัญหาคนนักเตะไทยคือเวลาไม่มีบอล จะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ผมจะจับตาดูตรงนี้เป็นพิเศษ ผมขอฝากโค้ชไว้ สุดท้ายของให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ "

สำหรับ 12 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลคิง เพาเวอร์ คัพ รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

สายเอ : ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม, ร.ร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย, ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก

สายบี : ร.ร.วชิราลัย, ร.ร.สามัคคีวิทยา 2, ร.ร.อบจ.เชียงราย

สายซี : ร.ร.วชิรวิทย์เชียงใหม่, ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา, ร.ร.กีฬาจังหวัดลำปาง

สายดี : ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์, ร.ร.ท่าข้ามวิทยาคม จ. แพร่, ร.ร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์

ทั้งนี้ การแข่งขันศึก คิง เพาเวอร์ คัพ 2018 (รอบสุดท้ายระดับประเทศ) จะทำการแข่งขึ้น ณ สนามซ้อมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนนัดชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562